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'da leri dolandıran taksicilere operasyon yapıldı! lı Enzo Roco'da dolandırılan mağdurlar arasında

’da yabancı uyruklu leri dolandıran taksicilere operasyon yapıldı. 63 kişi gözaltına alındı. Araçları bağlandı. Bir taksicinin ise ’yu Beşiktaş’tan Sultanahmet’e götürerek bin TL aldığı ortaya çıktı.

Cezametre
İstanbul Emniyeti, sahtekar taksicilere yönelik "Son Durak" operasyonu yaptı. Taksicilerin havalimanından leri aldığı ancak rota dışına çıkıp kandırdığı saptandı. Zanlıların yolu uzatıp taksimetreye fazla ücret yansıttıkları anlaşıldı. Cağaloğlu'nda taksi durağı işleten A.A.'nın (56) çeteyi yönettiği, günlük paraların havuzda toplandığı ve daha sonra dağıtıldığı anlaşıldı.



Suça karışan taksilerin fiziki takibi sırasında Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Enzo Pablo Roco'yu dolandırdıkları, Beşiktaş'tan Sultanahmet'e giden Roco'dan bin TL aldıkları saptandı. Çete elebaşı A.A.'nın da aralarında bulunduğu 23 taksici gözaltına alındı. 63 ticari taksi şoförü hakkında işlem yapıldı.

YUNUS EMRE KAVAK

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