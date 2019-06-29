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’in otomobilini çizilmesi: ’e ceza yağdı

60 bin liralık çizik

Şarkıcı ​ ile eski eşi arasındaki tartışma bitmedi. İkili bu kez Ergen'in çizilen otomobili için karşı karşıya geldi. 2017'nin Eylül ayında yaşanan olayda, gazeteci Erhan Çelik, ünlü şarkıcının yaşadığı siteye izinsiz girerek otoparktaki arabasını çizdi. Hakkında mala zarar vermek ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından dava açılan Çelik, dün hakim karşısına çıkarak suçlamaları reddetti. Mahkeme, Çelik'in 60 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Konut dokunulmazlığı eyleminden ise 2 yıl hapis cezası veren mahkeme iyi hal indirimine giderek cezayı bir yıl 8 aya indirdi.

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