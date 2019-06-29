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Evlat katili babadan şok ifade: Annesi kahrolsun diye yaptım

'de eşinden intikam almak için öz kızını 15 kurşun sıkarak katleden cani babanın ifadesi kan dondurdu: Sırf annesi kahrolsun üzülsün diye yaptım.

Annesi kahrolsun diye yaptım

Evlat katili babanın ifadesi tüyler ürpertti. Korkunç olay önceki 'de meydana geldi. SSK emeklisi Mustafa Ali (57) ve güzellik uzmanı Gülden Yılmaz (49) çifti bir süre önce boşandı. Kadın, annesinin yanına taşındı. Yılmaz, pratisyen hekimlik yapan kızı Gülnur Yılmaz'a (28), annesinin yerine söylemesi için baskı yaptı ancak bir sonuç alamadı. Otomobiline takip cihazı (GPS) yerleştirdi.

, geçtiğimiz hafta diplomasını aldı. Tatil için annesinin yanına doğru yola çıktı. Cani baba, kızının aracına çarpıp yoldan çıkardı. Gülnur'u 15 el ateş ederek öldürdü.

Yılmaz'ın verdiği ifadesinde cinayeti sırf 'annesi kahrolsun, üzülsün' diye işlediğini söylediği öğrenildi. Gülnur'un kanlar içinde kaldığını ve ayaklarının titrediğini görünce de acı çekmemesi için 10 el daha ateş edip öldürdüğünü iddia etti. Gülnur'un cenazesi ise İzmir'e götürüldü. Genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı annesinin feryatları yürek burktu.

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