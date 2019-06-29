Eşek cezası!

İzmir Balçova'da, vücudunda döküntüler çıkan 2,5 yaşındaki kızını acil servise götüren ve kendilerini uzman doktora sevk etmediği gerekçesiyle asistan doktor Elif Tortop'a "Bunun gibilerinin ağzını yüzünü kıracaksın", "Eşek gibi yazacak o reçeteyi" dediği iddiasıyla hakkında dava açılan Yadigar Ç.'ye (33), 'hakaret ve tehdit' suçlarından toplam 7 bin 580 TL adli para cezası verildi. Doktor Elif Tortop'un avukatı Gizem Ayey, "Cezanın, hükmedilen para cezasının miktarının ötesinde bir anlamı var. Kamu görevlisi olarak görevi başındaki doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarına yönelik olarak şiddetin önüne geçilmesi için örnek oluşturması adına önemli" dedi. Yaşadığı bu olaydan olumsuz etkilenen Elif Tortop, pediatri asistanlığını bıraktı.
Yadigar Ç.
Yadigar Ç.
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