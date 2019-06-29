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'nde son yolcuğuna uğurlandı

İşadamı , ’ni dünyaya tanıttı. Yine o antik kentte son yolcuğuna uğurlandı...

Antik veda

Denizlili işadamı , ticaret kadar tarihe de verdiği değerle tanındı. Pamukkale'de bulunan 7 bin 500 yıllık tarihe sahip 'nin gün yüzüne çıkması için büyük çaba harcadı. 3 gün önce tatil için 'da mide kanaması geçiren Sivri, kurtarılamadı.

İşadamı için cenaze töreni, Laodikya Antik Kenti'nde yapıldı. Törende kazı ekibi ve işadamının yakınları gözyaşlarını tutamadı. Sivri'nin iflas eden fabrikasında çalışan bir grup "Hakkımızı helal etmiyoruz" diye bağırdı.

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