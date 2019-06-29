Denizlili işadamı Esat Sivri, ticaret kadar tarihe de verdiği değerle tanındı. Denizli Pamukkale'de bulunan 7 bin 500 yıllık tarihe sahip Laodikya Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkması için büyük çaba harcadı. 3 gün önce tatil için Aydın'da mide kanaması geçiren Sivri, kurtarılamadı.

İşadamı için cenaze töreni, Laodikya Antik Kenti'nde yapıldı. Törende kazı ekibi ve işadamının yakınları gözyaşlarını tutamadı. Sivri'nin iflas eden fabrikasında çalışan bir grup "Hakkımızı helal etmiyoruz" diye bağırdı.