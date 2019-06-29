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4 lira için icra geldi!

Gemlik'te , bir ay önce tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesi'nden gelen 4 liralık icra kağıdı ile şaşkınlığa uğradı.

Yanlış icraat

Bursa Gemlik'te , bir ay önce tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesi'nden gelen 4 liralık icra kağıdı ile şaşkınlığa uğradı. "Hastane yetkilileri, borcumun olmadğını söylemişti. Bir yanlışlık olmalı" ifadesini kullandı. Başhekim Dr. ise muhasebenin yanlışlık yapmış olduğunu açıkladı.

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