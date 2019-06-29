4 lira için icra geldi!

Bursa Gemlik'te Arife Sibel Çakıroğlu, bir ay önce tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesi'nden gelen 4 liralık icra kağıdı ile şaşkınlığa uğradı. "Hastane yetkilileri, borcumun olmadğını söylemişti. Bir yanlışlık olmalı" ifadesini kullandı. Başhekim Dr. Şahmeran Çelenkoğlu ise muhasebenin yanlışlık yapmış olduğunu açıkladı.