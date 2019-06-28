Sitede işyeri için onay alınmalı

Sitenin bir dairesine işyeri açmak uygun mudur?
Toplu yaşanan alanlarda esas olan nokta, huzursuzluğu ve çatışmayı engelleyerek bütünlük sağlamaktır. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre toplu yaşanan site ya da apartman gibi ortak yaşam alanlarını ilgilendiren yerleşimlerde işyeri açabilmek için maliklerin izinleri ve onayı gereklidir. Var olan bir sitenin bir dairesine işyeri açmak istiyorsanız, tüm kat maliklerinin muvafakatnamesini almalısınız. Fakat bazı işyerleri için sadece muvafakatname değil genel kurulda oy birliği ile alınmış olan bir karar da gerekecektir. Örneğin; berber, pastane, galeri, lokanta, büro açmak isterseniz, tüm kat maliklerinin muvafaknamesine ihtiyaç varken, gayrimenkulün bir kısmında açılacak olan işyeri bir sinema, tiyatro, gazino, beslenme ya da imalathaneyi ilgilendiren alanda olacaksa oy birliğine ihtiyaç duyulur.
TİCARET HAYATINA EŞ RIZASI AYARI
Senet imzalarken eş rızası şart mı?
Türk Borçlar Kanunu'na göre eşin rızasını gerektiren hukuki işlemler şu şekilde belirlenmiştir: ● Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez. (m. 349/1) ● Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir. (m. 584/1) Bu düzenlemelerin ardından bazı mahkemeler ve Yargıtay daireleri, bu düzenlemeyi geniş yorumlayarak 'bono, çek ve kambiyo senetlerinde eş rızasının aranmasına' hükmetmeye başladı. Fakat bu uygulamadan sonra kimi alacaklıları olumsuz etkileyen bir tablo ortaya çıktı ve eşin rızası alınmamış bono, çek ve kambiyo senetleri geçersiz sayıldığından alacaklılar, kötü niyetli borçlular karşısında büyük bir mağduriyet yaşadı. Nisan 2018'de, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu, düzenlemenin nasıl yorumlanması gerektiğine son noktayı koydu. Alınan kararla, kefalet için halen eşin rızası şart olmaya devam edecekken, çek ve bono gibi kambiyo senetleri imzalanırken eş rızası aranmayacak. Kararın alınması ile aslında bono ya da çek olayına karşı da güven artmış oldu. Ticarete güvenin sekteye uğramaması ve kambiyo senetlerine duyulan güvenin azalmaması açısından içtihatın bu şekilde birleştirilmesi özellikle iş dünyası içinde olan pek çok kişi tarafından da isabetli bulundu.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Toplu yaşanan alanlarda esas olan nokta, huzursuzluğu ve çatışmayı engelleyerek bütünlük sağlamaktır. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre toplu yaşanan site ya da apartman gibi ortak yaşam alanlarını ilgilendiren yerleşimlerde işyeri açabilmek için maliklerin izinleri ve onayı gereklidir. Var olan bir sitenin bir dairesine işyeri açmak istiyorsanız, tüm kat maliklerinin muvafakatnamesini almalısınız. Fakat bazı işyerleri için sadece muvafakatname değil genel kurulda oy birliği ile alınmış olan bir karar da gerekecektir. Örneğin; berber, pastane, galeri, lokanta, büro açmak isterseniz, tüm kat maliklerinin muvafaknamesine ihtiyaç varken, gayrimenkulün bir kısmında açılacak olan işyeri bir sinema, tiyatro, gazino, beslenme ya da imalathaneyi ilgilendiren alanda olacaksa oy birliğine ihtiyaç duyulur.
TİCARET HAYATINA EŞ RIZASI AYARI
Senet imzalarken eş rızası şart mı?
Türk Borçlar Kanunu'na göre eşin rızasını gerektiren hukuki işlemler şu şekilde belirlenmiştir: ● Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez. (m. 349/1) ● Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir. (m. 584/1) Bu düzenlemelerin ardından bazı mahkemeler ve Yargıtay daireleri, bu düzenlemeyi geniş yorumlayarak 'bono, çek ve kambiyo senetlerinde eş rızasının aranmasına' hükmetmeye başladı. Fakat bu uygulamadan sonra kimi alacaklıları olumsuz etkileyen bir tablo ortaya çıktı ve eşin rızası alınmamış bono, çek ve kambiyo senetleri geçersiz sayıldığından alacaklılar, kötü niyetli borçlular karşısında büyük bir mağduriyet yaşadı. Nisan 2018'de, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu, düzenlemenin nasıl yorumlanması gerektiğine son noktayı koydu. Alınan kararla, kefalet için halen eşin rızası şart olmaya devam edecekken, çek ve bono gibi kambiyo senetleri imzalanırken eş rızası aranmayacak. Kararın alınması ile aslında bono ya da çek olayına karşı da güven artmış oldu. Ticarete güvenin sekteye uğramaması ve kambiyo senetlerine duyulan güvenin azalmaması açısından içtihatın bu şekilde birleştirilmesi özellikle iş dünyası içinde olan pek çok kişi tarafından da isabetli bulundu.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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