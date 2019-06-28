Sitede işyeri için onay alınmalı

Toplu yaşananalanlarda esas olannokta, huzursuzluğu veçatışmayı engelleyerekbütünlük sağlamaktır.Kat Mülkiyeti Kanunu'nagöre toplu yaşanan siteya da apartman gibiortak yaşam alanlarınıilgilendirenyerleşimlerde işyeriaçabilmek içinmaliklerin izinlerive onayı gereklidir.Var olan bir siteninbir dairesine işyeriaçmak istiyorsanız,tüm kat maliklerininmuvafakatnamesinialmalısınız. Fakatbazı işyerleriiçin sadecemuvafakatnamedeğil genel kuruldaoy birliği ile alınmışolan bir kararda gerekecektir.Örneğin; berber,pastane, galeri, lokanta,büro açmak isterseniz,tüm kat maliklerininmuvafaknamesineihtiyaç varken,gayrimenkulün birkısmında açılacak olanişyeri bir sinema, tiyatro,gazino, beslenme ya daimalathaneyi ilgilendirenalanda olacaksa oybirliğine ihtiyaç duyulur.Türk Borçlar Kanunu'nagöre eşin rızasınıgerektiren hukuki işlemlerşu şekilde belirlenmiştir:● Aile konutu olarakkullanılmak üzerekiralanan taşınmazlardakiracı, eşinin açıkrızası olmadıkça kirasözleşmesini feshedemez.(m. 349/1)● Eşlerden birimahkemece verilmiş birayrılık kararı olmadıkçaveya yasal olarakayrı yaşama hakkıdoğmadıkça, ancakdiğerinin yazılı rızasıylakefil olabilir. (m. 584/1)Bu düzenlemelerinardından bazımahkemeler veYargıtay daireleri, budüzenlemeyi genişyorumlayarak 'bono, çekve kambiyo senetlerindeeş rızasının aranmasına'hükmetmeye başladı.Fakat bu uygulamadansonra kimi alacaklılarıolumsuz etkileyen birtablo ortaya çıktı ve eşinrızası alınmamış bono,çek ve kambiyo senetlerigeçersiz sayıldığındanalacaklılar, kötü niyetliborçlular karşısında büyükbir mağduriyet yaşadı.Nisan 2018'de, Yargıtayİçtihadı BirleştirmeKurulu, düzenlemeninnasıl yorumlanmasıgerektiğine son noktayıkoydu. Alınan kararla,kefalet için halen eşinrızası şart olmaya devamedecekken, çek ve bonogibi kambiyo senetleriimzalanırken eş rızasıaranmayacak. Kararınalınması ile aslında bonoya da çek olayına karşıda güven artmış oldu.Ticarete güvenin sekteyeuğramaması ve kambiyosenetlerine duyulangüvenin azalmamasıaçısından içtihatın buşekilde birleştirilmesiözellikle iş dünyasıiçinde olan pek çok kişitarafından da isabetlibulundu.