Akılalmaz firar

kasten öldürme suçundan yaklaşık 1 yıldır E Tipi Kapalı Cezaevi'de tutuklu bulunan Murat A. (19), dün saat 14.30'da açık görüş sırasında kendisini ziyarete gelen ikiz kardeşi Hüseyin A. ile yer değiştirerek firar etti. Cezaevinde yüz tanıma sistemi olmadığından zanlının firar ettiğini bir süre sonra fark eden cezaevi yönetimi, durumu hemen polise bildirdi. Şüphelinin gidebileceği yerlere operasyon düzenleyen polis ekipleri, infaz koruma memurlarıyla birlikte zanlıyı, Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.