16 yaşındaki genç kız intihar etti 3 yaşında iken anne-baba ayrıldı. Üvey anne dayağına maruz kaldı. Cinsel istismara uğradı. 16'sına geldiğinde isyan dolu bir mektup yazdı. 12. kattan ölüme atladı.

3 yaşında iken anne-baba ayrıldı. Üvey anne dayağına maruz kaldı. Cinsel istismara uğradı. 16'sına geldiğinde isyan dolu bir mektup yazdı. 12. kattan ölüme atladı.



Annem beni bırakıp gittiğinde 3 yaşındaydım. Hiç hatırlamıyorum. 5-6 yaşına kadar değişik yerlerde kaldım.

Sonra babam ikinci evliliğini yaptı. Onlarla birlikte kalmaya başladım. Üvey annem beni dövüyordu.

Geceleri sessizce ağlıyordum. Bir insan hiç mi acılarını unutmaz, hiç mi gülmez? Ben hep ağladım...

Her gün dua ediyordum. Abilerim gelsin, beni kurtarsın diye. Lise 1'e başladığımda ise abilerim geldi.

Birçok kez ölümü denedim. Ancak yapamadım. Yüksek bir yer arıyorum. Eğer bulursam canıma kıyacağım.

Ama ne olursa olsun üvey annemi seviyorum. Babam da iyi biri. Annem neden onu terk etti anlamış değilim.