Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi'nde meydana geldi. 2 yıl önce eşinden boşanan ve yalnız oturan ayakkabıcı Muzaffer C., iddiaya göre platonik aşk yaşadığı karşı komşusunun kızı olan öğretmen Şeyma Sarı ile konuşmak için evlerinin zilini çaldı.

Muzaffer C., kapıyı açan anne Hacer Sarı'ya kızı Şeyma'yı sevdiğini ve konuşmak istediğini söyledi. Hacer Sarı da tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın ardından Muzaffer C., yanındaki ruhsatsız tabancayla Hacer Sarı'nın başına ateş etti.