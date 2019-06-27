İstanbul'da sahte içki operasyonu

son günlerdetaklitlerininsatıldığı dikkat çekti.Aldığı ürününkalitesinden şüphelenenvatandaşların ihbarlarıçoğalınca hile yöntemi deaçığa çıktı. İstanbul'daSefaköy başta olmak üzere çeşitlisemtlerde merdiven altı üretilen buürünleri, gerçeğinden ayırt etmek,ambalajların birebir kopyalanması nedeniyle mümkün değil. İhbarlara göre en çokyapıldığı ortaya çıtı.göre "Taklit mal üreten ya da hizmet sunan, satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden ya da depolayanlara" bir yıldanBodrum Yalıkavak ve Gümbet'te faaliyet gösteren 2 otelde, sahte bandrollü şarap, rakı, votka ve cin olmak üzere toplamda 5 bin 250 şişe alkollü içki ele geçirdi. Yine Kuşadası'nda bir otelin bodrum katında 885 şişe bandrolsüz içkiye el konuldu.Sahtecilik en çok şampuan ve temizlik ürünlerinde yapılıyor.