İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da son günlerde büyük marketlerde bile tanınmış markaların taklitlerinin satıldığı dikkat çekti. Özellikle bu ürünlerin market sahiplerinin isteği üzerine üretildiği iddia edildi. Aldığı ürünün kalitesinden şüphelenen vatandaşların ihbarları çoğalınca hile yöntemi de açığa çıktı. İstanbul'da Sefaköy başta olmak üzere çeşitli semtlerde merdiven altı üretilen bu ürünleri, gerçeğinden ayırt etmek, ambalajların birebir kopyalanması nedeniyle mümkün değil. İhbarlara göre en çok hilenin deterjan, şampuan, jöle, briyantin, hatta diş macunu gibi insanın direk vücuduyla temas eden ürünlerde yapıldığı ortaya çıtı.
HEM ÜRETENE HEM SATANA HAPİS CEZASI
TCK'YA göre "Taklit mal üreten ya da hizmet sunan, satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden ya da depolayanlara" bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası veriliyor.
OTELDE HİLELİ İÇKİ
Bodrum Yalıkavak ve Gümbet'te faaliyet gösteren 2 otelde, sahte bandrollü şarap, rakı, votka ve cin olmak üzere toplamda 5 bin 250 şişe alkollü içki ele geçirdi. Yine Kuşadası'nda bir otelin bodrum katında 885 şişe bandrolsüz içkiye el konuldu.
Sahtecilik en çok şampuan ve temizlik ürünlerinde yapılıyor.
HEM ÜRETENE HEM SATANA HAPİS CEZASI
TCK'YA göre "Taklit mal üreten ya da hizmet sunan, satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden ya da depolayanlara" bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası veriliyor.
OTELDE HİLELİ İÇKİ
Bodrum Yalıkavak ve Gümbet'te faaliyet gösteren 2 otelde, sahte bandrollü şarap, rakı, votka ve cin olmak üzere toplamda 5 bin 250 şişe alkollü içki ele geçirdi. Yine Kuşadası'nda bir otelin bodrum katında 885 şişe bandrolsüz içkiye el konuldu.
Sahtecilik en çok şampuan ve temizlik ürünlerinde yapılıyor.
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