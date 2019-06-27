Havalı kurtarış!

İkinci kattan düşen bebek son anda kurtarıldı. Olay perşembe günü İstanbul Fatih'te yaşandı. Suriyeli Doha Muhammed (2), annesi Leyla Abdullah mutfakta yemek yaparken ikinci kattaki dairelerinin açık bırakılan penceresine yaklaştı. Çerçeve atölyesinde çalışan Cezayir uyruklu 17 yaşındaki Feuzi Zabaat, pencerenin altına gitti. Düşen çocuğu havada yakaladı. Baba Muhammed kızının hayatını kurtardığı için Feuzi Zabaat'a 200 lira ödül verdi. Ertesi gün de kurban kesti.
Zabaat, "Çocuk tam düşerken, tuttum. Allah rızası için gerekeni yaptım" dedi. Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Zabaat çocuğu düşmek üzereyken son anda yakaladığı görülüyor. Olayı gören mahalle sakinleri de çocuğun yanına koşuyor. Feuzi Zabaat ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışıyor.
Cezayirli Feuzi Zabaat ile Suriyeli Doha Muhammed birlikte poz verdi.
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