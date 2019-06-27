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Havalı kurtarış!

’te Cezayirli genç, tan düşen Suriyeli çocuğu havada yakaladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

İkinci kattan düşen bebek son anda kurtarıldı. Olay perşembe günü 'te yaşandı. Suriyeli Doha Muhammed (2), annesi Leyla Abdullah mutfakta yemek yaparken taki dairelerinin açık bırakılan penceresine yaklaştı. Çerçeve atölyesinde çalışan Cezayir uyruklu 17 yaşındaki Feuzi Zabaat, pencerenin altına gitti. Düşen çocuğu havada yakaladı. Baba Muhammed kızının hayatını kurtardığı için 'a 200 lira ödül verdi. Ertesi gün de kurban kesti.




Zabaat, "Çocuk tam düşerken, tuttum. Allah rızası için gerekeni yaptım" dedi. Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Zabaat çocuğu düşmek üzereyken son anda yakaladığı görülüyor. Olayı gören mahalle sakinleri de çocuğun yanına koşuyor. Feuzi Zabaat ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışıyor.




Cezayirli Feuzi Zabaat ile birlikte poz verdi.

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