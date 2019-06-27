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Feci : 7 yaralı

Feci kaza: 7 yaralı
Sapanca'da dün meydana gelen da, Halil Kabukcik idaresindeki otomobil, Tunus uyruklu Muhammed Şahowan'ın (24) kullandığı araç ile çarpıştı. Kazada, Elif, Neslihan, Nermin, Saliha ve Orhan Kabukcik (2) ile Tunus uyruklu Dalel Sabri (18) ve İsra Jlasi (18) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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