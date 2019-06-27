Feci kaza: 7 yaralı

Sapanca'da dün meydana gelen kazada, Halil Kabukcik idaresindeki otomobil, Tunus uyruklu Muhammed Şahowan'ın (24) kullandığı araç ile çarpıştı. Kazada, Elif, Neslihan, Nermin, Saliha ve Orhan Kabukcik (2) ile Tunus uyruklu Dalel Sabri (18) ve İsra Jlasi (18) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 27.06.2019
- Gazete
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