Karacabey'e bağlı olan ve Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından Avrupa Leylek Köyü ilan edilen Eskikarağaç Mahallesi, kuşların dostu olarak ün saldı. Köy meydanında bir kamyonet, yanlışlıkla leyleklerin yuva yaptığı direğe çarptı. Direkteki leylek ve serçe yuvası yıkıldı. 3 yavru leylek yere düşerek yaralandı. Mahalle halkı, kuşlar için seferberlik başlattı.2 saat içinde yıkılan leylek ve serçe yuvalarını yeniden yaptı.Aracın direğe çarpması sonucu leylekler yuvalarıyla birlikte yere düştü.Yere düşen yavru leylekler, olayı hafif sıyrıklarla atlattı.Ekipler, 2 saatte yaptıkları yeni yuvaya leylekleri yerleştirdi.