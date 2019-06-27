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'da yuvası bozulan leylekler için seferberlik

Dikkatsiz sürücü, leyleklerin yuva yaptığı direğe çarptı. Kuşlar yere çakıldı. Ekipler kolları sıvadı. Sevimli hayvanlar yeni yuvalarına alındı. Ekipler, yavru leylek ve onlarca serçe yavrusunu yeni yuvalarına yerleştirerek olay yerinden ayrıldı.

Leylekleri yerde gördük
Bursa Karacabey'e bağlı olan ve Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından Avrupa Leylek Köyü ilan edilen Eskikarağaç Mahallesi, kuşların dostu olarak ün saldı. Köy meydanında bir kamyonet, yanlışlıkla leyleklerin yuva yaptığı direğe çarptı. Direkteki leylek ve serçe yuvası yıkıldı. 3 yavru leylek yere düşerek yaralandı. Mahalle halkı, kuşlar için seferberlik başlattı. Karacabey Belediyesi, 2 saat içinde yıkılan leylek ve serçe yuvalarını yeniden yaptı. Ekipler, yavru leylek ve onlarca serçe yavrusunu yeni yuvalarına yerleştirerek olay yerinden ayrıldı.



Aracın direğe çarpması sonucu leylekler yuvalarıyla birlikte yere düştü.



Yere düşen yavru leylekler, olayı hafif sıyrıklarla atlattı.



Ekipler, 2 saatte yaptıkları yeni yuvaya leylekleri yerleştirdi.

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