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  • 27.06.2019 21:11
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 21:31

27 Haziran MPİ açıklandı! İşte haftanın kazanan numaraları...

Merakla beklenen için geri sayım sona erdi. Birçok kişi tarafından yakından takip edilen sonuçları perşembe akşamı saat 21.15'te noter huzurunda belirlendi. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte haftanın kazanan numaraları...

27 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı!

Her hafta perşembe günü saat 21.15'te noter huzurunda çekilen 'da haftanın şanslı numaraları Süper Loto oynayan kişiler tarafından bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi merakla beklenen nı açıklandı. İşte sorgulama işlemi...

27 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 12 - 32 - 34 - 44 - 46 - 50

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

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