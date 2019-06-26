Yasal soyguna operasyon şart

Komşuda polis, başta Mikonos olmak üzere turistlerin yoğun ilgi gösterdiği restoranlara baskın yaptırdı. Mikonos'ta tavuk ızgarayı 500 liraya, 6 adet kalamarı 4 bin liraya satan restoranlara ağır para cezaları kesti, 2 ila 4'er gün kapattı. Geçtiğimiz hafta da Mikonos'ta lokanta açan sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin fiş kesmediğini fark eden Yunan polisi, 48 saat kapatma cezası vermişti. Bodrum'daki yasal soyguncular için bayram havası devam ediyor. Bodrum'da 150 liralık lahmacunun liste başı olduğu kazık menüye sucuklu yumurta da eklendi. Cennet Koyu'ndaki lüks bir Beach'te sucuklu yumurta 16 euro yani 105 TL!. Maça Kızı'nda pizzanın fiyatı 1800 liraya çıktı. Sosyal medyada bu duruma tepki vardı:
BODRUM'da utanmazların insanları kazıklamasına daha ne kadar sessiz kalacağız.
BİN 800 TL'ye pizza ne demek arkadaş. Altından mı yapılıyor.
YUNANİSTAN bunu yapıyorsa biz de yapmalıyız.
KAZIKÇILAR, yasal soygunu göz göre göre yapıyor. Lütfen gereken yapılsın artık.
1.70'lik Nusret, restoranına gelen 2.21'lik basketçi Boban Marjanoviç'le poz verdi. Boy farkını görenler şoka girdi.
BODRUM'da utanmazların insanları kazıklamasına daha ne kadar sessiz kalacağız.
BİN 800 TL'ye pizza ne demek arkadaş. Altından mı yapılıyor.
YUNANİSTAN bunu yapıyorsa biz de yapmalıyız.
KAZIKÇILAR, yasal soygunu göz göre göre yapıyor. Lütfen gereken yapılsın artık.
1.70'lik Nusret, restoranına gelen 2.21'lik basketçi Boban Marjanoviç'le poz verdi. Boy farkını görenler şoka girdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.