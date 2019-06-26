Viranşehir’de teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle 38 yılda 13 genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa Viranşehir'e bağlı Büyük Gömülü Mahallesi'nde yaşayan gençleri ölüm korkusu sardı! Son 38 yılda bölgede ortaya çıkan ve teşhis edilemeyen bir hastalık yüzünden 13 kişi genç yaşta hayata gözlerini kapadı. Birden fenalaşarak yatağa düşen gençler, bir daha ayağa kalkamadı.
'ENDİŞE EDİYORUZ'
Doktorların da teşhis edemediği hastalık nedeniyle küçük çocukların psikolojisi bozulmaya başladı. Mahallede oturan Koyuncu Ailesi, "Öleceğiz diye kimse bize kız vermiyor" ifadesini kullandı. Yaklaşık 40 gün önce 17 yaşındaki oğlunu kaybeden Hikmet Koyuncu, yetkililere yardım çağrısı yaptı: Bizim ailede bir genetik hastalık var. 38 yıldan beri bu hastalık var ve 13 kişi vefat etti. Bayılan kişi ya birinci seferde ya da ikinci seferde hayatını kaybediyor. 18, 19 yaşlarında yeğenlerim var, onlardan endişe ediyoruz. Evlenme yaşına geldiklerinde korkuyorlar. Bu ailede bir genetik hastalık olduğu için bir kızı severse kız ondan endişeleniyor...
Ağabeyini 40 gün önce kaybeden 13 yaşındaki Bilal Koyuncu çok korktuğunu söyledi.
'ENDİŞE EDİYORUZ'
Doktorların da teşhis edemediği hastalık nedeniyle küçük çocukların psikolojisi bozulmaya başladı. Mahallede oturan Koyuncu Ailesi, "Öleceğiz diye kimse bize kız vermiyor" ifadesini kullandı. Yaklaşık 40 gün önce 17 yaşındaki oğlunu kaybeden Hikmet Koyuncu, yetkililere yardım çağrısı yaptı: Bizim ailede bir genetik hastalık var. 38 yıldan beri bu hastalık var ve 13 kişi vefat etti. Bayılan kişi ya birinci seferde ya da ikinci seferde hayatını kaybediyor. 18, 19 yaşlarında yeğenlerim var, onlardan endişe ediyoruz. Evlenme yaşına geldiklerinde korkuyorlar. Bu ailede bir genetik hastalık olduğu için bir kızı severse kız ondan endişeleniyor...
Ağabeyini 40 gün önce kaybeden 13 yaşındaki Bilal Koyuncu çok korktuğunu söyledi.
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