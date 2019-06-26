Bugünkü
Takvim

Uyuyan şoför

Manavgat’ta seyir halindeyken uyuyan şoför, kamyona arkadan çarptı. Genç adam, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı.

Uyuyan şoför
Antalya'da Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Barış Yağmur'un kullandığı 07 NYM 51 plakalı otomobil, Doğançam Mahallesi sınırlarında aynı istikamette seyir halindeki Bayram Çalışkan'ın kullandığı 15 NF 643 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu yaşanan kazada otomobil hurdaya döndü. Motor bölümü tamamen parçalanan otomobilin sürücüsü büyük şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriUyuyan şoför
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri