Antalya'da Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Barış Yağmur'un kullandığı 07 NYM 51 plakalı otomobil, Doğançam Mahallesi sınırlarında aynı istikamette seyir halindeki Bayram Çalışkan'ın kullandığı 15 NF 643 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu yaşanan kazada otomobil hurdaya döndü. Motor bölümü tamamen parçalanan otomobilin sürücüsü büyük şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
- Yaşam
- 26.06.2019
- Gazete
Uyuyan şoför
Manavgat’ta seyir halindeyken uyuyan şoför, kamyona arkadan çarptı. Genç adam, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı.
- Konya'da koca dehşeti!
- Hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte il il Türk boyları...
- Bu gıdalar vücuda mutluluk veriyor!
- Armiya-2019'da S-400'lerle gövde gösterisi
- 40 yıl sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'ın unutulmaz filmi...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.