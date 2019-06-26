Yaprak ailesinin yaşadığı dram… Olay, dün sabah saatlerinde Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi. Nermin Yaprak, kahvaltı için kayınvalidesi Yüksel Yaprak'ın evine gitti. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Nermin Yaprak, çıkan kavga sonrası kayınvalidesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kayıplara karıştı. Eve gelen Yılmaz Yaprak (73) eşini kanlar içinde yerde buldu.
OĞLU DA ÖLDÜRÜLDÜ
Yılmaz Yaprak'ın bağrışları üzerine eve gelen komşular durumu polise ve 112'ye bildirdi. Ağır yaralanan 5 çocuk annesi Yüksel Yaprak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz Yaprak, "Nermin, kardeşimin kızı. Oğlum Dursun'un eşiydi. Kahvaltı sofrasında onları yalnız bıraktım çıktım. Kahvede bir çay içtikten sonra canım sıkıldı, eve geldim baktım kapı açık, eşim düşmüş kanlar içerisinde" dedi. Yılmaz Yaprak, oğlunun da diğer oğlu tarafından 3 ay önce öldürüldüğünü, kızının ise 20 gün önce bıçaklandığını söyledi.
OĞLU DA ÖLDÜRÜLDÜ
Yılmaz Yaprak'ın bağrışları üzerine eve gelen komşular durumu polise ve 112'ye bildirdi. Ağır yaralanan 5 çocuk annesi Yüksel Yaprak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz Yaprak, "Nermin, kardeşimin kızı. Oğlum Dursun'un eşiydi. Kahvaltı sofrasında onları yalnız bıraktım çıktım. Kahvede bir çay içtikten sonra canım sıkıldı, eve geldim baktım kapı açık, eşim düşmüş kanlar içerisinde" dedi. Yılmaz Yaprak, oğlunun da diğer oğlu tarafından 3 ay önce öldürüldüğünü, kızının ise 20 gün önce bıçaklandığını söyledi.
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