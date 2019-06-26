Böyle maganda görülmedi!

İstanbul'da motosikletin arkasında oturan bir trafik magandası, seyir halindeyken kız arkadaşının üzerinden atlayıp gidona geçti.





Hem kendi hem de kız arkadaşının canını tehlikeye atan maganda sonra da tek teker üstünde gaza yüklendi.





Bununla da kalmayan trafik magandası, arkadaşlarına çektirdiği tehlikeli anları sosyal medyaya yükledi.