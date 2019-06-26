İstanbul'da motosikletin arkasında oturan bir trafik magandası, seyir halindeyken kız arkadaşının üzerinden atlayıp gidona geçti.
Hem kendi hem de kız arkadaşının canını tehlikeye atan maganda sonra da tek teker üstünde gaza yüklendi.
Bununla da kalmayan trafik magandası, arkadaşlarına çektirdiği tehlikeli anları sosyal medyaya yükledi.
- Yaşam
- 26.06.2019
- Gazete
Böyle maganda görülmedi!
İstanbul'da motosikletin arkasında oturan bir trafik magandası, seyir halindeyken kız arkadaşının üzerinden atlayıp gidona geçti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.