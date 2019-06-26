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10 milyon liralık İncil

10 milyon liralık İncil
Bursa'da 4 kaçakçısının ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılarla müşteri gibi irtibata geçti. Tarihi eser kaçakçılarıyla merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde buluşma sağlayan sivil jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık 2 adet İncil'i satmaya çalışan 4 tarihi eser kaçakçısını suçüstü yakaladı. Tarihi İncil'in değerinin 1 milyon 750 bin dolar dolayında olduğu ifade edildi. Bu da Türk parasıyla yaklaşık 10 milyon TL ediyor. Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçıları hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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