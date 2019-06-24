Bugünkü
Takvim

Yüreğine sağlık

, beyin kanaması sonucu hayata gözlerini kapadı. Vasiyeti üzerine organları, nakil bekleyen hastaları hayata bağladı.

Yüreğine sağlık
Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden gencin organları, iki kişiye hayat verdi. Acı olayın adresi, Yenişehir'di. 23 yaşındaki , iki gün önce baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan incelemede gencin beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çavdar'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ahmet'in, kısa süre önce annesine, "Bana bir şey olursa, organlarımı bağışlayın" dediği öğrenildi. Büyük üzüntü yaşayan ailesi, evlatlarının vasiyetini yerine getirerek organlarını bağışlamak istediklerini söyledi. Çavdar, toprağa verilirken; kalbi, akciğeri ve karaciğeriyle iki böbreği, operasyonla organ bekleyen hastalara nakledildi.



23 yaşındaki Ahmet'in organları, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklarla taşındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriYüreğine sağlık
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri