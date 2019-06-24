Yüreğine sağlık

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden gencin organları, iki kişiye hayat verdi. Acı olayın adresi, Bursa Yenişehir'di. 23 yaşındaki Ahmet Çavdar, iki gün önce baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan incelemede gencin beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çavdar'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ahmet'in, kısa süre önce annesine, "Bana bir şey olursa, organlarımı bağışlayın" dediği öğrenildi. Büyük üzüntü yaşayan ailesi, evlatlarının vasiyetini yerine getirerek organlarını bağışlamak istediklerini söyledi. Çavdar, toprağa verilirken; kalbi, akciğeri ve karaciğeriyle iki böbreği, operasyonla organ bekleyen hastalara nakledildi.
23 yaşındaki Ahmet'in organları, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklarla taşındı.
23 yaşındaki Ahmet'in organları, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklarla taşındı.
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