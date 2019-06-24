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'nde motosikletliye çarptı

Ünlü oyuncuya şok

İstanbul Kadıköy 'nde dün akşam tiyatro ve sinema oyuncusu Selahattin Taşdöğen, otomobiliyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsü İbrahim Acun'a (45) çarptı. Ağır yaralanan Acun, hastaneye kaldırıldı. Aracında büyük hasar meydana gelen Taşdöğen ve yanındaki 5 yaşındaki kızı, kazayı yara almadan atlattı.



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