İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde dün akşam tiyatro ve sinema oyuncusu Selahattin Taşdöğen, otomobiliyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsü İbrahim Acun'a (45) çarptı. Ağır yaralanan Acun, hastaneye kaldırıldı. Aracında büyük hasar meydana gelen Taşdöğen ve yanındaki 5 yaşındaki kızı, kazayı yara almadan atlattı.
- Yaşam
- 24.06.2019
- Gazete
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