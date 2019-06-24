İstanbul Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı

anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı. Olay dün İstanbul Kadıköy'de yaşandı. 7 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Daireden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Yoğun duman nedeniyle bina sakinleri mahsur kaldı.Yangın sırasında evde bulunan(75) kapıya yardıma gelen vatandaşlara engelli oğlu'yi (42) teslim ederek, içeride bulunan eşi'yi (74) kurtarmaya gitti.Alevler kısa süre söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. Ekipler, Çehreli çiftinin cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.