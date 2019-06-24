Türkıye'deki 351 ilçe merkezinde yaşayanlardan fazla seçmenin oy kullandığı 'Türkiye'nin en kalabalık okulu' Leyla Bayram İlkokulu İstanbul seçiminin de 'En fazla seçmen ve sandığa sahip oy kullanma merkezi oldu. Toplam 155 öğretmenin görev yaptığı, 5 bin 300 öğrencinin ikili eğitim gördüğü, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi bulunan Leyla Bayram İlkokulu, sabah erken saatlerden itibaren gün boyu büyük kalabalığa sahne oldu. Okulda 94 yaşındaki Mustafa Gülgen ile ağaçtan düşünce kırdığı bacağı alçılı olan Ayhan Babur da vatandaşlık görevlerini yerine getirerek, oylarını kullandı.
- Yaşam
- 24.06.2019
- Gazete
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