Yeğenini öldüren dayıdan skandal savunma: Lüks içinde yaşıyordu

Yeğenine kıyan dayı, hakim karşısına çıktı. Verdiği ifade, genç adamın ailesini adeta çıldırttı. Olay geçen yıl Bursa'da yaşandı. Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi olan Fatih Karaman (38), otomobili ile kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı. Genç adam kurtarılamadı. Katil zanlısı dayısı Yılmaz Sevinç (53) ise tutuklandı. Dün ise duruşma vardı. Sevinç, "İflas nedeniyle yeni şirket kurduk. Başında yeğenim Fatih Karaman geçti. Fatih, ben ve diğer dayılarına haftalık bin 500 lira vermeye başladı. Lüks hayat yaşamaya başladığını gördüm. Bu durumu sormaya başladığımda, çocuklarımızı işten çıkardı. Öldürme kastım yoktu, ayaklarına sıkacaktım" dedi.
OĞLUMA NASIL KIYDIN!
Yadigar Karaman, "Eşim dayıları için elinden geleni her şeyi yaptı. En ağır cezanın verilmesini istiyorum"diye konuştu. Anne Necla Karaman, gözyaşları arasında, "Ölen oğlum, öldüren kardeşim. Fatih, dayılarına iş imkanı sağladı. Oğlum 23 yaşında baba oldu. 22 aylık çocukları vardı. Nasıl oğluma kıydın, şimdi cezaevinde rahat mısın? Bana evlat acısı yaşattın. Cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Silahlı saldırıda öldürülen Fatih Karaman, iki çocuk babasıydı. Mutlu bir evliliği vardı.
OĞLUMA NASIL KIYDIN!
Yadigar Karaman, "Eşim dayıları için elinden geleni her şeyi yaptı. En ağır cezanın verilmesini istiyorum"diye konuştu. Anne Necla Karaman, gözyaşları arasında, "Ölen oğlum, öldüren kardeşim. Fatih, dayılarına iş imkanı sağladı. Oğlum 23 yaşında baba oldu. 22 aylık çocukları vardı. Nasıl oğluma kıydın, şimdi cezaevinde rahat mısın? Bana evlat acısı yaşattın. Cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Silahlı saldırıda öldürülen Fatih Karaman, iki çocuk babasıydı. Mutlu bir evliliği vardı.
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