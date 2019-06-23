Sessiz feryat

Bartın'ın Hasankadı Beldesi'ni vuran sağanak yağış, sele yol açtı. İsa Akgün (11), işitme ve konuşma engelli annesi Gülümser Akgün'ün elinden kurtularak sele kapıldı. Küçük çocuğun, önceki gün cesedine ulaşıldı. Talihsiz İsa, dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. İşitme ve konuşma engelli anne, oğlunu tabutuna sarılıp ağladı. Uzun süre tabutu tutarak oğlunu bırakmak istemeyen annenin sessiz feryadı, herkesin yüreğini yaktı.
TRABZON
Sağanak yağış, Karadeniz'i esir aldı. Trabzon Araklı'da 18 Haziran'da yaşanan selde 7 kişi can verirken, akıntıya kapılan 3 kişi hala bulunamadı. 300 kişilik ekip, kayıp 3 kişiyi bulmak için dereleri karış karış taradı.
SAMSUN
Sağanak yağış, Samsun Terme'de de selle noktalandı. Dereler taştı, çok sayıda ev ve tarım alanlarını su bastı. Sel nedeniyle enerji nakil hatlarının da zarar görmesi sonucu bölgeye elektrik verilemediği açıklandı.
TRABZON
Sağanak yağış, Karadeniz'i esir aldı. Trabzon Araklı'da 18 Haziran'da yaşanan selde 7 kişi can verirken, akıntıya kapılan 3 kişi hala bulunamadı. 300 kişilik ekip, kayıp 3 kişiyi bulmak için dereleri karış karış taradı.
SAMSUN
Sağanak yağış, Samsun Terme'de de selle noktalandı. Dereler taştı, çok sayıda ev ve tarım alanlarını su bastı. Sel nedeniyle enerji nakil hatlarının da zarar görmesi sonucu bölgeye elektrik verilemediği açıklandı.
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