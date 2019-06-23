Sessiz feryat

Hasankadı Beldesi'ni vuran sağanak yağış, sele yol açtı.işitme ve konuşma engelli annesi'ün elinden kurtularak sele kapıldı. Küçük çocuğun, önceki gün cesedine ulaşıldı.İşitme ve konuşma engelli anne, oğlunu tabutuna sarılıp ağladı.yağış, Karadeniz'i esir aldı. Trabzon Araklı'da'da yaşanan selde 7 kişi can verirken, akıntıya kapılanhala bulunamadı., kayıp 3 kişiyi bulmak için dereleri karış karış taradı.yağış, Samsun Terme'de de selle noktalandı. Dereler taştı, çok sayıda ev ve tarım alanlarını su bastı. Sel nedeniyle enerji nakil hatlarının da zarar görmesi sonucu bölgeye elektrik verilemediği açıklandı.