Genç Avukat Armanç Arkaş'a dost kurşunu!





2015 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin(TBB) "Kurgusal Dava Yarışması"nın bölge elemelerinde Avukat Armanç Arkaş'ın da yer aldığı takım birinci olmuştu.​

, kavgayı ayırırken arkadaş kurşunuyla öldü. Olay önceki gece Diyarbakır'da yaşandı. Bir eğlence mekanında iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Avukat(28), kavgayı ayırmaya çalıştı. Arkadaşısilahı çekerek ateş etti. Kurşunlardan biri Arkaş'ın başına isabet etti.Polis olayla ilgili A.D.'yi gözaltına aldı.