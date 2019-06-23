Genç Avukat Armanç Arkaş'a dost kurşunu!

Genç avukat, kavgayı ayırırken arkadaş kurşunuyla öldü. Olay önceki gece Diyarbakır'da yaşandı. Bir eğlence mekanında iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Avukat Armanç Arkaş (28), kavgayı ayırmaya çalıştı. Arkadaşı A.D., silahı çekerek ateş etti. Kurşunlardan biri Arkaş'ın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan genç adam hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis olayla ilgili A.D.'yi gözaltına aldı.
2015 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin(TBB) "Kurgusal Dava Yarışması"nın bölge elemelerinde Avukat Armanç Arkaş'ın da yer aldığı takım birinci olmuştu.
HÜSEYİN KAÇAR
2015 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin(TBB) "Kurgusal Dava Yarışması"nın bölge elemelerinde Avukat Armanç Arkaş'ın da yer aldığı takım birinci olmuştu.
HÜSEYİN KAÇAR
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