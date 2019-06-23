Estetik sonrası enfeksiyon kapan genç kadın soluğu savcılıkta aldı Selen Taşhan, Etiler’deki ünlü bir klinikte botoks yaptırdı. Enfeksiyon kaptı. Yüzü şişmeye başladı. Tanınmaz hale gelen genç kadın, soluğu savcılıkta aldı.

Estetik uygulamalar hızla arttı. Ancak hatalı dokunuşlar, sağlığı tehdit etmeye başladı. Mağdurlardan biri de Selen Taşhan'dı. İstanbul'da tekstille uğraşan 31 yaşındaki Taşhan, Etiler'de bulunan ünlü bir estetik merkezinin kapısını çaldı. E. adlı doktor, genç kadına botoks ve dolgu yaptı. Taşhan, bu işlem için 3 bin 750 lira ödeme yaptı. Klinikten evine gitmek için taksiye binen Taşhan'nın yüzü bir anda şişmeye başladı. Burnundan da sıvı aktı. Yüzü tanınmaz hale gelen genç kadın, fotoğrafını doktoruna yolladı. Doktordan, "Her şey normal, yarın bir şey kalmaz" cevabını aldı. Ancak yüzündeki ağrı ve şişlik geçmeyen genç kadın, telaşlandı. Devlet hastanesine gidip tahliller yaptırdı. Botoks ve dolgu işlemi sırasında mikrop kaptığı anlaşıldı. Enfeksiyon kapan genç kadına antibiyotik tedavisi uygulandı. Ünlülerin de gittiği bir klinikte böyle bir şey yaşanmasının utanç verici olduğunu söyleyen Selen Taşhan, kliniği savcılığa şikayet ettiğini açıkladı.