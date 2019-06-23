Casusluğa onay!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Z.V. (47), eşi M.V.'nin (46) telefonuna kendisini aldattığını düşünerek casus yazılım yükledi. Eşinin komşusuyla birlikte olduğunu ortaya çıkararak boşanma davası açan Z.V.'ye, eşi de 'Haberleşme gizliliğini ihlal etme' suçundan dava açtı. Yargılama sonucunda 10 ay hapis cezasına çarptırılan Z.V. hakkındaki karar, istinaf mahkemesinde sanığın bu eyleminin boşanma davasındaki iddialarını ispatlama amacını taşıdığı gerekçesiyle bozuldu. Z.V.'nin avukatı Abdullah Süer, "eşinin telefonuna program yükleyen müvekkilim hakkında verilen kararın bozulmasını bekliyorduk. Öyle de oldu" diye konuştu.
- Yaşam
- 23.06.2019
- Gazete
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