Bugünkü
Takvim

Rehine dehşeti

Elleri ve ayakları bağlı olarak evde rehin tutulan 6 kişiyi polis kurtardı.

Rehine dehşeti
İstanbul Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bir apartman dairesinin bodrum katında kalan bazı kişiler, bağırarak yardım istedi. Sesleri duyan bina sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Evin bir odasında, elleri ve ayakları bağlı yabancı uyruklu 6 kişi bulundu. Şahıslar, polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriRehine dehşeti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri