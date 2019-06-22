Rehine dehşeti

İstanbul Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bir apartman dairesinin bodrum katında kalan bazı kişiler, bağırarak yardım istedi. Sesleri duyan bina sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Evin bir odasında, elleri ve ayakları bağlı yabancı uyruklu 6 kişi bulundu. Şahıslar, polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Yaşam
- 22.06.2019
- Gazete
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