Boşandığı eşini ve baldızını öldüren zanlı tutuklandı. Çifte cinayetin 'kıskançlık' yüzünden işlendiği ortaya çıktı. İzmir'de Göksel Sağlam (47), önceki gün eski eşi Habibe Çevik (42) ve baldızı Fatma Akdağ'ı (39) , öldürdü. Yakalanarak tutuklandı. Sağlam'ın, eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu düşünerek, 'kıskançlık' krizine girdiği ve cinayetleri bu yüzden işlediği belirtildi. Katil zanlısının, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.
Habibe Çevik, kıskançlık krizine giren eski kocası tarafından tabanca ile başından vurularak öldürüldü.
Fatma Akdağ
Habibe Çevik, kıskançlık krizine giren eski kocası tarafından tabanca ile başından vurularak öldürüldü.
Fatma Akdağ
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