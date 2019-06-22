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'de kanlı infaz! Eski eşi ve baldızını...

’de bir adam, eski eşi ve baldızını infaz etti. Kadınları, ‘kıskançlık’ krizine girdiği için öldürdüğü öğrenildi. Katil zanlısının, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

Kıs'kan'çlık!
Boşandığı eşini ve baldızını öldüren zanlı tutuklandı. Çifte in 'kıskançlık' yüzünden işlendiği ortaya çıktı. 'de Göksel Sağlam (47), önceki gün eski eşi Habibe Çevik (42) ve baldızı Fatma Akdağ'ı (39) , öldürdü. Yakalanarak tutuklandı. Sağlam'ın, eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu düşünerek, 'kıskançlık' krizine girdiği ve cinayetleri bu yüzden işlediği belirtildi. Katil zanlısının, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.



, kıskançlık krizine giren eski kocası tarafından tabanca ile başından vurularak öldürüldü.




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