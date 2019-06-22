Eşini döven kocanın, savunması şaşırttı! "Karım değil mi döverim!"



Kadına şiddet tırmandı. Eşini döven kocanın, savunması şaşırttı. 3 çocuk annesi Kadriye S., iddiaya gire Mersin'de bir erkekle gönül ilişkisi kurdu. Kocası İ.S. (34) ile boşanma kararı aldı ve Mersin'e gitmek üzere otobüsle yola çıktı. Eşi ve kadının kardeşleri otomobille Aksaray'da otobüsün önünü kesti. Ağabeyler A.Ç. ve S.Ç. genç kadını darp etti. Bu sırada aile bireylerinden ablası S.E., eniştesi E.E., yengesi M.Ç. ve eşi İ.S. de Kadriye'yi zorla otomobile bindirdi. Polis, şüphelileri kısa süre yakaladı. Gazetecilerin 'Neden yaptınız?' sorusu üzerine eşi İ.S. de 'Karım değil mi?' diye cevap verdi. Yenge M.Ç. ise yanındakilere ''Kafanız dik olsun. Namusumuz için yaptık'' dedi. Kadriye S. koruma altına alınırken, 6 şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kadının, otobüsten indirilmesi bir vatandaş tarafından kaydedildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Büyük korku yaşayan Kadriye S. sığınma evine yerleştirildi.