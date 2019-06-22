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’da genç kadın evinin camına çıktı, boğazına bıçak dayayarak a kalkıştı

’da genç kadın, evinin camına çıktı. Boğazına bıçak dayayarak a kalkıştı. Polise zor anlar yaşattı.

'Cam'ına tak etti!
İntihara kalkışan kadın, zor da olsa ikna edildi. Olay dün 'da meydana geldi. Sema O. evinin camına çıkıp boğazına bıçak dayayarak a teşebbüs etti. Komşuları, polis ekiplerine haber verdi. Zemine çadır gerilirken, emniyet ekipleri de kadını ikna etmeye çalıştı. Uzun süre balkonda kalan genç kadın isteklerini kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine sıraladı. Kadın sonunda ikna edilerek camdan indirildi. Şoka giren Sema O. hastaneye kaldırıldı.

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