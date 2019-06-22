İntihara kalkışan kadın, zor da olsa ikna edildi. Olay dün Bursa'da meydana geldi. Sema O. evinin camına çıkıp boğazına bıçak dayayarak intihara teşebbüs etti. Komşuları, polis ekiplerine haber verdi. Zemine çadır gerilirken, emniyet ekipleri de kadını ikna etmeye çalıştı. Uzun süre balkonda kalan genç kadın isteklerini kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine sıraladı. Kadın sonunda ikna edilerek camdan indirildi. Şoka giren Sema O. hastaneye kaldırıldı.
- Yaşam
- 22.06.2019
- Gazete
Bursa’da genç kadın evinin camına çıktı, boğazına bıçak dayayarak intihara kalkıştı
Bursa’da genç kadın, evinin camına çıktı. Boğazına bıçak dayayarak intihara kalkıştı. Polise zor anlar yaşattı.
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