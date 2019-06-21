Kaşıbeyaz tekneyi kaptırdı

Ünlü restoran zinciri Kaşıbeyaz Lezzet Grubu'nun kurucusu Ahmet Kaşıbeyaz geçtiğimiz günlerde lüks teknesini satışa çıkarttı. Tekneye Ahmet Kaşıbeyaz'ın oğlu Mehmet Murat Kaşıbeyaz'ın daha evvelden tanıştığı Fethi Ahmet Eren ve Bilal Tuğrul talip oldu. Teknenin satış bedeli olarak yaklaşık 6 milyon liraya anlaşan taraflar, paranın nakit olarak değil mekan devri olarak ödemek üzere el sıkıştı. Ünlü işadamı ve oğlu, mekanın devir işlemlerine günler kala tarafların tanışıklığına güvenerek teknenin devrini Fethi Ahmet Eren'e vererek, teslim etti. İddiaya göre teknenin devrinin ardından günler geçmesine rağmen Eren tarafından vaat edilen mekan, Kaşıbeyaz'a devredilmedi.
Dilek YAMAN
Dilek YAMAN
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