Gözyaşı seli

Trabzon Araklı'da 18 Haziran'dan beri etkili olan sağanak yağış, sele yol açtı. Çok sayıda ev ve köprüler yıkıldı. Sele kapılan 10 kişiden 7'sinin cesedine ulaşıldı. Dereye inen ekipler, demir çubuklarla kayıp 3 kişiyi aradı. Kaya dipleri ve çalılık alanlarda tarama yapıldı.
Meteoroloji ise Trabzon için sarı alarm vererek yağış uyarısı yaptı. Öte yandan yağmurla gelen çamur nedeniyle Uzungöl, çamur rengini aldı.
BARTIN'DA FACİA 1 ÖLÜ, 1 KAYIP
Bartın'ın Hasankadı beldesinde etkisini sürdüren şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşandı. 11 yaşındaki İsa Akgün aranırken, 70 yaşındaki İbrahim Çeliktaş'ın ise cansız bedenine ulaşıldı.
Meteoroloji ise Trabzon için sarı alarm vererek yağış uyarısı yaptı. Öte yandan yağmurla gelen çamur nedeniyle Uzungöl, çamur rengini aldı.
BARTIN'DA FACİA 1 ÖLÜ, 1 KAYIP
Bartın'ın Hasankadı beldesinde etkisini sürdüren şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşandı. 11 yaşındaki İsa Akgün aranırken, 70 yaşındaki İbrahim Çeliktaş'ın ise cansız bedenine ulaşıldı.
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