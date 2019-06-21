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Gözyaşı seli
Trabzon Araklı'da 18 Haziran'dan beri etkili olan sağanak yağış, e yol açtı. Çok sayıda ev ve köprüler yıkıldı. Sele kapılan 10 kişiden 7'sinin cesedine ulaşıldı. Dereye inen ekipler, demir çubuklarla kayıp 3 kişiyi aradı. Kaya dipleri ve çalılık alanlarda tarama yapıldı.



Meteoroloji ise için sarı alarm vererek yağış uyarısı yaptı. Öte yandan yağmurla gelen çamur nedeniyle Uzungöl, çamur rengini aldı.

BARTIN'DA FACİA 1 ÖLÜ, 1 KAYIP
Bartın'ın Hasankadı beldesinde etkisini sürdüren şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşandı. 11 yaşındaki İsa Akgün aranırken, 70 yaşındaki İbrahim Çeliktaş'ın ise cansız bedenine ulaşıldı.

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