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istedi, yüzü tanınmaz hale geldi!

33 yaşındaki , istedi. Doktor gözaltı dolgusu önerdi. Uygulamanın ardından genç kadının yüzü tanınmaz hale geldi.

Feryal figan!
Hatalı estetik, genç bir kadını mağdur etti. 'da yaşayan (33), 3 ay önce için özel bir hastaneye gitti. Doktor ise gözaltı ışık dolgusu önerdi. Mansuroğlu, doktoru dinledi. Yüzündeki hafif sarkma için de iple yüz germe tekniğinin uygulanmasını istedi. Doktor, dolgu ve iple asma uygulamasını gerçekleştirdi. Ancak gözaltına yapılması gereken dolgu daha aşağıya yapılınca, genç kadının yüzü tanınmaz hale geldi.



ESTETİK MAĞDURU OLDU
İple askı yöntemi ile de genç kadının yüzündeki sarkıklık daha da belirginleşti. Yüzü moraran genç kadın, tanınmaz hale geldi. Doktor ise özür dilemek yerine "Siz de hiçbir şeyden memnun olmuyorsunuz" diyerek hastasına hakaret etti. Stresten 6 kilo veren genç kadın, 'da tedavi edildi. Estetik mağduru Feryal Mansuroğlu, dava açacağını söyledi.




Hatalı estetik sonucu yüzü gözü şişen Feryal Mansuroğlu, yüzünü eski haline getirmek için tedavi gördü.

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