İkinci kez aynı neden ileri sürülemez

Eşime kilo aldığı için onu aldattığımı söyledim. Ancak gerçek olmayan bu durum başıma iş açtı. Şimdi eşim de beni benzer davranışla tehdit ediyor. Ayrılmak istiyor, en azından bana böyle söyledi. Bu konuda dava açarsa ve hakim bana inanmazsa yuvam yıkılacak. Ne yapmalıyım?
Görünen o ki eşiniz aldatılma hadisesi nedeniyle yaşamış olduğu üzüntü ve kızgınlığı sizin de yaşamanız için psikolojik baskı yapıyor. Bu durum, bana eşiniz her ne kadar aldatıldığı için sizi cezalandırma arzusu içine girmiş olsa da size karşı bir boşanma davası açmıyorsa evlilik birliğinin devamını arzu ettiğini düşündürüyor. Sizin de iradeniz bu yönde olduğuna göre sırf eşinizi korkutarak kazanmak için herhangi bir dava yoluna başvurmamamızı tavsiye ederim. Keza dava sürecinde davanın kabulünü sağlamak için yazılan dilekçeler ve bu dilekçelere verilen cevaplar, çoğu zaman eşlerin vaktiyle konuşarak hallettiği, uzlaştığı, hatta hiç hatırlamadığı konuları bile yeniden gündeme getirmekte ve çoğu zaman tarafları bir araya getirmekten ziyade anlaşmazlığı büyütmekte, uçurumu derinleştirmektedir. Yine de son bir not, açacağınız bir boşanma davasından dilediğiniz zaman feragat edebilirsiniz. Tabii sonra yeniden dava açmak için aynı nedenleri ileri süremezsiniz.
EK BÜTÇE İÇİN KURUL KARARI LAZIM
Eski yönetimin yaptığı hırsızlığın faturasının, yeni yönetim tarafından site sakinlerine ödetilmek istenmesi doğru mu?
Sürekli konu belirtmeden ekstra aidat istiyorlar. Eski yönetim döneminde doğmuş olan bu borç sitenin borcudur. Kural olarak bu borç oturduğunuz dönemdeki harcamalar nedeniyle oluşmuşsa bu borcu ödemekle yükümlüsünüz. Fakat borç kalemleri içinde sizin sitede oturmadığınız döneme ait olanlar varsa, bunları ödemekle yükümlü değilsiniz. Ayrıca bu borç eski yönetimin kusuru sebebiyle doğmuş bir borçsa eski yönetime karşı hem cezai hem de hukuki yaptırımlar uygulanabilir. Yönetici veya yönetim kurulu Kat Mülkiyeti Kanunu 38. maddesi uyarınca kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumlu olup, yöneticilik görevini ifa ettiği sırada temsil ettiği kimselerin çıkarlarını koruyacak önlemleri almakla yükümlüdür. Yönetici hizmet nedeniyle kendisine bırakılan bir kısım malları ve mevduatı yönetim görevi haricinde şahsi amaçları veya 3. şahıslara çıkar sağlamak amacıyla kullandığı takdirde Türk Ceza Kanunu 155. maddesi uyarınca güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli halinden yargılanması söz konusu olacaktır. Ayrıca eski yönetimin kusuru ispatlanırsa hukuki olarak da sitenin zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Genel kurulda ibra edilmiş olması hakkında dava açılmasına engel değildir. Ekstra aidat istediklerini belirtmişsiniz. Anladığım kadarıyla sizden ek bütçe talep ediyorlar. Ek bütçe toplamak için kat malikleri kurulunun kararı gereklidir. Bu kararda da ek bütçenin ne için kullanılacağı ve ne şekilde toplanacağı da belirtilmelidir. Ayrıca ek bütçenin toplanma amacına göre Kat Malikleri Kurulu'nda alınacak olan karar nisabı da farklılık gösterir. Usulüne aykırı bir kararla veya karar olmaksızın yapılan işlemler, dava açılmadıkça geçerliliğini korur.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Görünen o ki eşiniz aldatılma hadisesi nedeniyle yaşamış olduğu üzüntü ve kızgınlığı sizin de yaşamanız için psikolojik baskı yapıyor. Bu durum, bana eşiniz her ne kadar aldatıldığı için sizi cezalandırma arzusu içine girmiş olsa da size karşı bir boşanma davası açmıyorsa evlilik birliğinin devamını arzu ettiğini düşündürüyor. Sizin de iradeniz bu yönde olduğuna göre sırf eşinizi korkutarak kazanmak için herhangi bir dava yoluna başvurmamamızı tavsiye ederim. Keza dava sürecinde davanın kabulünü sağlamak için yazılan dilekçeler ve bu dilekçelere verilen cevaplar, çoğu zaman eşlerin vaktiyle konuşarak hallettiği, uzlaştığı, hatta hiç hatırlamadığı konuları bile yeniden gündeme getirmekte ve çoğu zaman tarafları bir araya getirmekten ziyade anlaşmazlığı büyütmekte, uçurumu derinleştirmektedir. Yine de son bir not, açacağınız bir boşanma davasından dilediğiniz zaman feragat edebilirsiniz. Tabii sonra yeniden dava açmak için aynı nedenleri ileri süremezsiniz.
EK BÜTÇE İÇİN KURUL KARARI LAZIM
Eski yönetimin yaptığı hırsızlığın faturasının, yeni yönetim tarafından site sakinlerine ödetilmek istenmesi doğru mu?
Sürekli konu belirtmeden ekstra aidat istiyorlar. Eski yönetim döneminde doğmuş olan bu borç sitenin borcudur. Kural olarak bu borç oturduğunuz dönemdeki harcamalar nedeniyle oluşmuşsa bu borcu ödemekle yükümlüsünüz. Fakat borç kalemleri içinde sizin sitede oturmadığınız döneme ait olanlar varsa, bunları ödemekle yükümlü değilsiniz. Ayrıca bu borç eski yönetimin kusuru sebebiyle doğmuş bir borçsa eski yönetime karşı hem cezai hem de hukuki yaptırımlar uygulanabilir. Yönetici veya yönetim kurulu Kat Mülkiyeti Kanunu 38. maddesi uyarınca kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumlu olup, yöneticilik görevini ifa ettiği sırada temsil ettiği kimselerin çıkarlarını koruyacak önlemleri almakla yükümlüdür. Yönetici hizmet nedeniyle kendisine bırakılan bir kısım malları ve mevduatı yönetim görevi haricinde şahsi amaçları veya 3. şahıslara çıkar sağlamak amacıyla kullandığı takdirde Türk Ceza Kanunu 155. maddesi uyarınca güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli halinden yargılanması söz konusu olacaktır. Ayrıca eski yönetimin kusuru ispatlanırsa hukuki olarak da sitenin zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Genel kurulda ibra edilmiş olması hakkında dava açılmasına engel değildir. Ekstra aidat istediklerini belirtmişsiniz. Anladığım kadarıyla sizden ek bütçe talep ediyorlar. Ek bütçe toplamak için kat malikleri kurulunun kararı gereklidir. Bu kararda da ek bütçenin ne için kullanılacağı ve ne şekilde toplanacağı da belirtilmelidir. Ayrıca ek bütçenin toplanma amacına göre Kat Malikleri Kurulu'nda alınacak olan karar nisabı da farklılık gösterir. Usulüne aykırı bir kararla veya karar olmaksızın yapılan işlemler, dava açılmadıkça geçerliliğini korur.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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