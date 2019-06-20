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Doktora dayağa 1 yıl 10 ay!

Doktora dayağa 1 yıl 10 ay!

'de geçen yıl Songül (38) ve Zümrüt Üzümkoparan (21) kardeşler, babalarının ölümüyle ilgili sorumlu tuttukları Dr. Tuba Çıkmaz darp etti. Şikayet üzerine saldırganların tutuksuz yargılanmasına karar verildi.


Son duruşmada mahkeme; kardeşlere 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak, 1 yıl 10 ay 15'er gün ceza verdi. Zümrüt'ün cezası ertendi. Songül'ün cezası ise ertelenmedi.






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