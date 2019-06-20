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'da hesap kavgası: 2 kişi yaralandı

’da gençler, bir mekanda alkol aldı. Hesap yüzünden kavga çıktı. 2 kişi yaralandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca ile 20 gram esrar ele geçirildi. 4 kafadarın emniyetteki sorgusu sürüyor.

Hesap karıştı
Gençlerin hesap kavgası kanlı bitti. Olay dün gece 'da meydana geldi. Bir mekanda alkol aldıktan sonra dışarı çıkan 6 genç, ödedikleri hesap yüzünden kendi aralarında tartışmaya başladı. A.K., B.Ö., O.Ş. ve İ.S., C.M. ile D.F.'yi dövdü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar C.M. ve D.F., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca ile 20 gram esrar ele geçirildi. 4 kafadarın emniyetteki sorgusu sürüyor.




Şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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