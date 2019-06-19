Uyku apnesi, modern hayatta sık görülen hastalıkların başında geliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Yusuf Can, uyku apnesinin ölümcül olabileceğini belirtiyor. Şu bilgileri veriyor:

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi sendromu, uyku sırasında tekrarlayan apnesi dönemlerinin olması ve buna bağlı olarak gündüz aşırı uykululuk ve diğer uyku yetersizliğinin belirtilerinin ortaya çıkmasıdır. Uyku apnesi sendromunda, uyku sırasında üst solunum yollarındaki kasların yapısal ve santral nedenlere bağlı gevşeme meydana gelir ve hava yolu tıkanır. Hava yolu tıkanması sonucu bir süre solunum durur ve kandaki oksijen miktarı düşer.

UYKU APNESİNİN VÜCUDA ZARARI NEDİR?

Apne sayısı arttıkça, vücudun daha çok süre oksijensiz kalmasına neden olur ve bu durum tüm organlara, özellikle de yaşam için önemli olan beyin, kalp ve kan dolaşımı sisteminde önemli hasarlara neden olur. Ayrıca uyku kalitesi bozulur. Bunlara bağlı olarak hastada baş ağrısı, sinirlilik, kişilik değişikliği, huysuzluk, çabuk yorulma, genel isteksizlik hali ortaya çıkar.

UYKU APNESİNİN NEDEN OLABİLECEĞİ HASTALIKLAR NELERDİR?

Uykuda ani ölüm, inme, uykuda kalp krizi ve kalp damar hastalıkları, kalp yetersizliği, hipertansiyon, kalp ritim bozukluğu, kalpten akciğere giden damarın hipertansyonu, şeker hastalığı, astım ve cinsel istekte azalma sorunlarına yol açabilir. Bu hastalıkta vakit kaybetmeden tedavinin başlaması gerekir.