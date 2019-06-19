Bugünkü
Takvim

'ta kaza! Otomobilin yanında yardım gelmesini beklediler

​ Erfelek’teki ’ni ziyaret eden , 34 CAD 833 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki boş alana düştü.

Yardım anam!

Erfelek'teki 'ni ziyaret eden , 34 CAD 833 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki boş alana düştü. Bölükbaş ile Gamze Yanık (18), Beyzanur Dere (21) ve Kadir Güllükaya (41) yaralandı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralılar, aracın yanına yatarak yardım gelmesini bekledi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSinop'ta kaza! Otomobilin yanında yardım gelmesini beklediler
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri