Sinop Erfelek'teki Tatlıca Şelaleleri'ni ziyaret eden Tarık Bölükbaş, 34 CAD 833 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki boş alana düştü. Bölükbaş ile Gamze Yanık (18), Beyzanur Dere (21) ve Kadir Güllükaya (41) yaralandı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralılar, aracın yanına yatarak yardım gelmesini bekledi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.