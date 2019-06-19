MERSİN'in Silifke ilçesinde, yol ortasında vatandaşlar dehşeti yaşadı. Filiz Sarı (45) adlı kadın, üç ay önce eşi Muzaffer Taş'tan ayrıldı. Sarı, Gazi Mahallesi'nde ayrı eve taşınarak yaşamaya başladı.

Çilek tarlasında çavuş olarak çalışan Sarı, sabah aynı tarlada gündelikçi olarak çalışan Ramazan Ünlü ile işe giderken Taş tarafından yolları kesildi. Çıkan arbede sonucunda Muzaffer Taş yanında bulundurduğu pompalı tüfekle önce eski eşi Sarı'yı sonra da Ramazan Ünlü'yü yolun ortasında öldürdü.

Ardından kendi kafasına sıkarak intihar etti. Cinayet ve intihara tanık olan vatandaşlar, yaşadıkları şaşkınlığın ardından görevlilere haber verdi.