Bugünkü
Takvim

Pompalı tüfekle dehşet saçtı; eski eşi ve sevgilisini öldürüp, etti

Boşandığı karısını sevgilisiyle gören , çıldırdı. Pompalı tüfekle ikiliyi katledip, kendi canına kıydı. ve a tanık olan vatandaşlar, yaşadıkları şaşkınlığın ardından görevlilere haber verdi.

Taş yürekli

MERSİN'in Silifke ilçesinde, yol ortasında vatandaşlar dehşeti yaşadı. Filiz Sarı (45) adlı kadın, üç ay önce eşi Muzaffer Taş'tan ayrıldı. Sarı, 'nde ayrı eve taşınarak yaşamaya başladı.

Çilek tarlasında çavuş olarak çalışan Sarı, sabah aynı tarlada gündelikçi olarak çalışan ile işe giderken Taş tarafından yolları kesildi. Çıkan arbede sonucunda yanında bulundurduğu pompalı tüfekle önce eski eşi Sarı'yı sonra da Ramazan Ünlü'yü yolun ortasında öldürdü.

Ardından kendi kafasına sıkarak etti. ve intihara tanık olan vatandaşlar, yaşadıkları şaşkınlığın ardından görevlilere haber verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriPompalı tüfekle dehşet saçtı; eski eşi ve sevgilisini öldürüp, intihar etti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri