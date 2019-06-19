Koç Üniversitesi, şantajla çalkalandı. Rektör Umran İnan'ın kızı Ayşe İnan, uyuşturucu kullanırken yine yakalandı. Eşinin polise ihbar etmekle korkuttuğu İnan, telaşlandı. Yardım için babasının danışmanı Ramazan Kalaycı'nın kapısını çaldı.
ŞANTAJI ANLATTI
Kalaycı ise "Narkotiğin takibindesin. Polis ve MİT'in elinde kayıtların var. Kayıtları sildirebilirim" yalanıyla genç kadını dolandırdı. Şantajla 1.1 milyon TL aldı. Kalaycı'ya dava açıldı. Olayla ilgili Ayşe İnan'ın ifadesine ulaşıldı. İnan, ödemeyi 3 seferde bir çanta içinde Ramazan Kalaycı'ya verdiğini anlattı. İnan, Kalaycı'nın paraları, kayıtları silecek kişilerin çocuklarının adına burs olarak yatırdığını söylediğini, kendisine banka dekontları verdiğini, dekontların ise sahte çıktığını açıkladı.
Rektör Umran İnan
DİLEK YAMAN
ŞANTAJI ANLATTI
Kalaycı ise "Narkotiğin takibindesin. Polis ve MİT'in elinde kayıtların var. Kayıtları sildirebilirim" yalanıyla genç kadını dolandırdı. Şantajla 1.1 milyon TL aldı. Kalaycı'ya dava açıldı. Olayla ilgili Ayşe İnan'ın ifadesine ulaşıldı. İnan, ödemeyi 3 seferde bir çanta içinde Ramazan Kalaycı'ya verdiğini anlattı. İnan, Kalaycı'nın paraları, kayıtları silecek kişilerin çocuklarının adına burs olarak yatırdığını söylediğini, kendisine banka dekontları verdiğini, dekontların ise sahte çıktığını açıkladı.
Rektör Umran İnan
DİLEK YAMAN
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