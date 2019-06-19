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rektörünün kızına 1.1 milyon liralık şantaj! "Parayı 3 seferde çantayla teslim ettim"

Rektör Danışmanı Kalaycı, rektörün kızı İnan’a 1.1 milyon liralık şantaj yaptı. Mağdurun ifadesi ortaya çıktı: ‘ kayıtların var’ diye korkuttu. Parayı 3 seferde çantayla teslim ettim.

'İnan'ılmaz
Koç Üniversitesi, şantajla çalkalandı. Rektör 'ın kızı , kullanırken yine yakalandı. Eşinin polise ihbar etmekle korkuttuğu İnan, telaşlandı. Yardım için babasının danışmanı 'nın kapısını çaldı.



ŞANTAJI ANLATTI
Kalaycı ise "Narkotiğin takibindesin. Polis ve 'in elinde kayıtların var. Kayıtları sildirebilirim" yalanıyla genç kadını dolandırdı. Şantajla 1.1 milyon TL aldı. Kalaycı'ya dava açıldı. Olayla ilgili Ayşe İnan'ın ifadesine ulaşıldı. İnan, ödemeyi 3 seferde bir çanta içinde Ramazan Kalaycı'ya verdiğini anlattı. İnan, Kalaycı'nın paraları, kayıtları silecek kişilerin çocuklarının adına burs olarak yatırdığını söylediğini, kendisine banka dekontları verdiğini, dekontların ise sahte çıktığını açıkladı.




Rektör Umran İnan


DİLEK YAMAN

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