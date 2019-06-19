Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Bilet alan vatandaşlar şimdi büyük bir merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, 19 Haziran Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Haziran Milli Piyango sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içinde yer alacak.