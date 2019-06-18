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Zalim bakıcı! Hem şiddet hem hırsızlık

’de küçük çocuğa eziyet eden zalim bakıcı, ’da yakalandı. Annenin ise eşyalarını çaldığı ortaya çıktı... Emniyet güçleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zalim 'çal'ıcı

ÖZBEK dadı, küçük çocuğa akılalmaz işkenceler yapıp kaçtı. Yeni iş vereni polisi arayıp yakalattı.

'de iş kadını Yeliz Kılıç, 3 yaşındaki oğlu Ayaz Kılıç'a bakması için Özbekistan uyruklu Gulnoza Rabieva'yı işe aldı.


Anne Yeliz Kılıç

Küçük çocuğa sürekli uyuması için ilaç veren, mama yerine süt tozu içiren Rabieva, annenin durumu fark etmesi üzerine kaçtı. Olaydan habersiz olan İstanbul'da özel hastane sahibi T.Y. de kızına bakması için Rabieva ile anlaştı.

İşadamı, iş aldığı kadını haberlerde gördü. Hemen polisi aradı. Emniyet güçleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Rabieva'nın eziyet ettiği Ayaz'ın annesinin de eşyalarını çaldığı anlaşıldı.

FATİH ŞENDİL

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