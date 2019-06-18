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'da 3’üncü kattan düşen 2 yaşındaki çocuk faciayı burnu bile kanamadan atlattı

2 yaşındaki Rava, 3’üncü kattan yere çakıldı. Mucize çocuk, faciayı burnu bile kanamadan atlattı.


Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde bir mucize yaşandı. Suriyeli bir ailenin 2 yaşındaki kızı Rava, 3'üncü kattan beton zemine çakıldı. Çocuğun burnu bile kanamadı. Hastaneye kaldırılan mucize bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Çocuğun babası Cihad El Hızır, "Kızımı yerde görünce öldüğünü düşündüm" ifadesini kullandı.



Olayı gören bir esnaf ise "Yukarıdan oyuncak düştü zannettim. Allah korudu" açıklamasını yaptı.

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