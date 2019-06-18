Akyazı İlçesi'nde bir mucize yaşandı. Suriyeli bir ailenin, 3'üncü kattan beton zemine çakıldı. Çocuğun burnu bile kanamadı. Hastaneye kaldırılan mucize bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Çocuğun babası Cihad El Hızır, "Kızımı yerde görünce öldüğünü düşündüm" ifadesini kullandı.Olayı gören bir esnaf ise "açıklamasını yaptı.