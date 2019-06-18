İSTANBUL Pendik'teki geçen cumartesi lüks bir sitede Yalçın Kahraman (26), kız arkadaşı Firdevs Sarıoğlu'na (29) silahla ateş etti. Kafasına aldığı kurşunlarla yere düşen Sarıoğlu, hayatını kaybetti. Katil, daha sonra evin banyosuna gitti. Bileklerini keserek intihara girişiminde bulundu. Öldürdüğü kız arkadaşının cesedinin başına geldi. Yanına uzanarak kafasını onun kafasına dayadı.

Ardından ise sakağına silahla ateş ederek hayatına son verdi. Olay ise dün daireden kötü kokular gelmesi üzerine ortaya çıktı. Komşular, ev sahibine telefonla ulaşamadı. Durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, içerde 2 kişinin yan yana cesedine ulaştı.