Tahrikten tahliye

Kepez'de üç yıldır birlikte yaşayanilearasında'da kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Alkol alan Aydın, sevgilisine saldırdı. Nurcan Saraç kendisini yatak odasına kilitleyip polisi aradı. Kapıyı kıran Aydın içeri girip, Saraç'ı boğmaya çalıştı. Bu sırada genç kadın, Aydın'ı kalbinden bıçakladı. Hastaneye götürülen Aydın kurtarılamadı. Nurcan Saraç ise o zaman bir yaşında olan bebeğiyle birlikte tutuklandı. Son duruşmada savcı, Nurcan Saraç'ın "Kastı aşan yaralamadan" cezalandırılmasını ve haksız tahrik uygulamasını istedi.Müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme, tutuklu Nurcan Saraç'a verdiği 12 yıl hapis cezasını önce 6'ya sonra da 5 yıla indirdi. Böylece genç kadın tahliye edildi.Nurcan Saraç'ın ailesi, "Karıncayı bile incitmezdi. Bir yıldır çok acı çekti" dedi.