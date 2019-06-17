Otobüs şoförü Zeliha Elbüken kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi Adana’da otobüs şoförü Zeliha Elbüken, aracında kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Şehirde kahraman ilan edilen genç kadın, “İnsanlık görevimi yaptım” dedi.

Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Olay, önceki gün Adana'da meydana geldi. Zilfo Adıyaman isimli vatandaş, akşam saatlerinde Zeliha Elbüken'in kullandığı belediye otobüsüne bindi. Kısa süre sonra rahatsızlanan Adıyaman, şoför Elbüken'in çabasıyla dakikalar içerisinde hastaneye yetiştirildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve kısa sürede müdahale edilen yolcunun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Yaşlı adamın ailesi ve belediye yetkilileri otobüs şoförüne teşekkür etti. Olay sonrası tebrik telefonları alan şoför Zeliha, insani bir görevi yerine getirdiğini söyledi. "Durumun ciddi olduğunu anladım. Acile götürme ihtiyacı duydum. Buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.