Bugünkü
Takvim

Otobüs şoförü Zeliha Elbüken kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Adana’da otobüs şoförü Zeliha Elbüken, aracında kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Şehirde kahraman ilan edilen genç kadın, “İnsanlık görevimi yaptım” dedi.

Cankurtaran
Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Olay, önceki gün Adana'da meydana geldi. Zilfo Adıyaman isimli vatandaş, akşam saatlerinde Zeliha Elbüken'in kullandığı belediye otobüsüne bindi. Kısa süre sonra rahatsızlanan Adıyaman, şoför Elbüken'in çabasıyla dakikalar içerisinde hastaneye yetiştirildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve kısa sürede müdahale edilen yolcunun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Yaşlı adamın ailesi ve belediye yetkilileri otobüs şoförüne teşekkür etti. Olay sonrası tebrik telefonları alan şoför Zeliha, insani bir görevi yerine getirdiğini söyledi. "Durumun ciddi olduğunu anladım. Acile götürme ihtiyacı duydum. Buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriOtobüs şoförü Zeliha Elbüken kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri